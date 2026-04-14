Москва14 апр Вести.Ущерб Ирана от бомбардировок США и Израиля предварительно можно оценить в 270 миллиардов долларов, сообщила официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани.

Соответствующее заявление она сделала в интервью РИА Новости.

Предварительные и очень сырые к настоящему моменту цифры говорят об ущербе на 270 миллиардов долларов сказала собеседница агентства

Она добавила, что более точные расчеты будут определены позднее экономическим блоком правительства, специалисты которого проводят оценку в несколько этапов. Первый из них включает анализ ущерба зданиям и инфраструктуре.

Второй этап предполагает расчет потерь, связанных с сокращением доходов бюджета и остановкой работы промышленных объектов.

Кроме того, Мохаджерани подчеркнула, что одним из ключевых для иранской группы переговорщиков является вопрос о выплате репараций со стороны США. Эта тема обсуждалась на переговорах в Исламабаде 11 апреля.

Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба добавила официальный представитель правительства Ирана

8 апреля иранское агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с текстом представленных Тегераном условий перемирия, сообщило, что ущерб, причиненный Исламской Республике в ходе конфликта, могут компенсировать за счет специального инвестиционно-финансового фонда.