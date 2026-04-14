Москва14 апрВести.Ущерб Ирана от бомбардировок США и Израиля предварительно можно оценить в 270 миллиардов долларов, сообщила официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани.
Соответствующее заявление она сделала в интервью РИА Новости.
Предварительные и очень сырые к настоящему моменту цифры говорят об ущербе на 270 миллиардов долларовсказала собеседница агентства
Она добавила, что более точные расчеты будут определены позднее экономическим блоком правительства, специалисты которого проводят оценку в несколько этапов. Первый из них включает анализ ущерба зданиям и инфраструктуре.
Второй этап предполагает расчет потерь, связанных с сокращением доходов бюджета и остановкой работы промышленных объектов.
Кроме того, Мохаджерани подчеркнула, что одним из ключевых для иранской группы переговорщиков является вопрос о выплате репараций со стороны США. Эта тема обсуждалась на переговорах в Исламабаде 11 апреля.
Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минабадобавила официальный представитель правительства Ирана
8 апреля иранское агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с текстом представленных Тегераном условий перемирия, сообщило, что ущерб, причиненный Исламской Республике в ходе конфликта, могут компенсировать за счет специального инвестиционно-финансового фонда.