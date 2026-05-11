Иран требует компенсации за разрушенные США и Израилем объекты Советник президента Ирана: мы требуем компенсации за каждый разрушенный объект

Москва11 мая Вести.Иран требует от США и Израиля компенсации за разрушенные в ходе ударов объекты, заявил советник президента Исламской Республики Али Асгар Шафиян в интервью ИС "Вести".

По всему Ирану сотни уничтоженных или поврежденных объектов. Американо-израильские ракеты летели в школы, заводы, станции скорой помощи, исторические здания.

Жилые дома, заводы, инфраструктура: от электростанций до пунктов переработки мусора. Мы требуем компенсации за каждый разрушенный объект. Преступления Америки не останутся безнаказанными заявил помощник президента Ирана

Ранее в МИД Ирана заявили, что отказ президента США Дональда Трампа от иранской версии мирного договора подрывает стабильность на Ближнем Востоке.