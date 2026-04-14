Иран намерен взыскать выплаты с пяти арабских стран за помощь США и Израилю

Иран требует компенсации от пяти арабских стран за причиненный ему ущерб Иран намерен взыскать выплаты с пяти арабских стран за помощь США и Израилю

Москва14 апр Вести.Иран намерен добиваться выплаты компенсаций от пяти арабских стран за причинение физического и морального вреда, полученного в боевых действий США и Израиля против Исламской Республики. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Амир Саид Иравани.

По его словам, Тегеран собирается добиваться этих выплат от Бахрейна, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Эти страны, как следует из заявления, "выступили соучастниками Израиля и США в войне" и "нарушили свои обязательства перед Исламской Республикой".

Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий приводит слова дипломата иранское агентство Tasnim

Страны Персидского залива и Иордания официально отрицают вовлеченность в операцию Израиля и США против Ирана.

Ранее представитель иранского МИД Исмаила Багаи заявил, что на переговорах Вашингтона и Тегерана 11 апреля в Исламабаде стороны обсудили Ормузский пролив, ядерную программу Ирана, репарации и снятие санкций с Исламской Республики для окончательного завершения войны с США.

Согласно утверждениям иранской стороны, ущерб страны от бомбардировок США и Израиля предварительно оценивается в 270 миллиардов долларов.