Иранский посол рассказал, за счет чего Тегеран возместит ущерб от агрессии США

Посол Пур: Иран при отсутствии репараций возместит убытки за счет Ормуза Иранский посол рассказал, за счет чего Тегеран возместит ущерб от агрессии США

Москва29 апр Вести.Иран намерен взыскивать сборы с судов в Ормузском проливе для компенсации ущерба, если США и Израиль откажутся выплачивать репарации. Об этом посол Исламской Республики в Каире Моджтаба Фердоуси Пур рассказал ТАСС.

Он подчеркнул, что иранская сторона требует репараций от Вашингтона и Израиля.

Мы требуем репараций от США и Израиля, и если мы их не получим, нам придется возмещать убытки от войны посредством сборов за проход через Ормузский пролив передает агентство слова дипломата

Накануне стало известно, что иранский Центральный банк открыл четыре валютных счета для взимания сборов за проход кораблей через Ормузский пролив.

Между тем посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран продумал исключения для некоторых стран, в число которых входит Россия, в вопросе взимания пошлин за проход через пролив.