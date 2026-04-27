ЦБ Ирана открыл 4 валютных счета для сборов за проход через Ормузский пролив

ЦБ Ирана открыл валютные счета для сборов за проход через Ормузский пролив ЦБ Ирана открыл 4 валютных счета для сборов за проход через Ормузский пролив

Москва27 апр Вести.Центральный банк Ирана открыл четыре валютных счета для взимания сборов за проход кораблей через Ормузский пролив. Об этом заявил депутат парламента Исламской Республики Алаэддин Боруджерди.

Парламентарий уточнил, что счета открыты в иранских риалах, юанях, долларах и евро.

Центральный банк открыл четыре специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро​​​. Согласно опубликованным распоряжениям, сборы, взимаемые военно-морскими силами КСИР, будут зачисляться на эти счета цитирует его пресс-служба парламента Ирана

Ранее иранский телеканал Press TV сообщал, что власти страны взимали плату за проход через Ормуз наличными.