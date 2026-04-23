Москва23 апрВести.Иран впервые получил доход от сборов за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил заместитель председателя парламента Исламской Республики Хамидреза Хаджи Бабаи.
По словам парламентария, деньги поступили в иранский Центробанк.
Первый доход от пошлин в Ормузском проливе был зачислен на счет в Центральном банке Иранасказал Бабаи, которого цитирует агентство Mehr
В начале апреля газета Financial Times писала, что Тегеран хочет, чтобы судоходные компании платили пошлины за проход груженых нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Позже командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции заявило, что в Ормузском проливе действует "новый порядок" судоходства.