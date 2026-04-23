Парламент Ирана: Тегеран впервые получил доход от сборов за проход через Ормуз

Москва23 апр Вести.Иран впервые получил доход от сборов за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил заместитель председателя парламента Исламской Республики Хамидреза Хаджи Бабаи.

По словам парламентария, деньги поступили в иранский Центробанк.

Первый доход от пошлин в Ормузском проливе был зачислен на счет в Центральном банке Ирана сказал Бабаи, которого цитирует агентство Mehr

В начале апреля газета Financial Times писала, что Тегеран хочет, чтобы судоходные компании платили пошлины за проход груженых нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Позже командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции заявило, что в Ормузском проливе действует "новый порядок" судоходства.