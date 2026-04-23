Иран взимает наличными сборы за проход через Ормузский пролив Press TV: Иран получил наличными сборы за проход судов через Ормузский пролив

Москва23 апр Вести.Центральный банк Ирана получил доход от сборов за проход танкеров через Ормузский пролив в виде наличных денежных средств. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Ранее заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи заявил, что Тегеран впервые получил такие поступления.

Собранные средства поступили в банк в виде "наличной валюты" говорится в публикации Press TV в Telegram-канале

Таким образом, иранская сторона опровергла информацию западных СМИ о том, что Тегеран якобы принимает оплату в криптовалюте.

В иранском парламенте разрабатывается законопроект об Ормузском проливе, который включает взимание пошлин в риалах, а также запрет на проход для США, Израиля и стран, участвующих в антииранских санкциях. Однако документ пока не утвержден и не ратифицирован.

Тегеран заявил о планах взимать пошлины в связи с военными действиями США и Израиля против Ирана, объясняя это издержками на обеспечение безопасности пролива, часть которого иранская сторона контролирует. Доходы иранской стороны оцениваются в 10-15 миллиардов долларов ежегодно.