Москва17 апрВести.Тегеран намерен ежегодно получать от 10 до 15 млрд долларов за счет управления судоходным трафиком в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на члена президиума законодательного органа Ирана.
По словам собеседника агентства, в Тегеране разрабатывают план по укреплению суверенитета страны в Ормузском проливе.
На текущий момент доход от управления Ормузским проливом и регулирования судоходства оценивается в 10-15 миллиардов долларовпишет ISNA
Представитель парламента также отметил, что иностранные суда смогут проводить расчеты за транзит через свои представительства в Иране или через иранскую банковскую систему в регионе.
Собеседник агентства также отметил, что в Ормузском проливе Иран будет играть роль регулятора, а не чинить препятствия для судоходства.
Иран стремится занять роль регулятора в проливе, а не заниматься созданием помех или вымогательствомсказал член президиума законодательного органа Исламской Республики
Ранее политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов в беседе с ИВ "Вести" заявил, что дипломатический процесс, которым возможно завершить военный конфликт в Иране, может подразумевать установление международного режима по отношению к Ормузскому проливу. Он предположил, что для того, чтобы Иран, Соединенные Штаты и Израиль смогли наконец договориться, им нужно будет пойти на компромисс.