Иран оценил доходы от управления Ормузским проливом в 10-15 млрд долларов ISNA: доходы Ирана от управления Ормузским проливом составят до 15 млрд долларов

Москва17 апр Вести.Тегеран намерен ежегодно получать от 10 до 15 млрд долларов за счет управления судоходным трафиком в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на члена президиума законодательного органа Ирана.

По словам собеседника агентства, в Тегеране разрабатывают план по укреплению суверенитета страны в Ормузском проливе.

На текущий момент доход от управления Ормузским проливом и регулирования судоходства оценивается в 10-15 миллиардов долларов пишет ISNA

Представитель парламента также отметил, что иностранные суда смогут проводить расчеты за транзит через свои представительства в Иране или через иранскую банковскую систему в регионе.

Собеседник агентства также отметил, что в Ормузском проливе Иран будет играть роль регулятора, а не чинить препятствия для судоходства.

Иран стремится занять роль регулятора в проливе, а не заниматься созданием помех или вымогательством сказал член президиума законодательного органа Исламской Республики

Ранее политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов в беседе с ИВ "Вести" заявил, что дипломатический процесс, которым возможно завершить военный конфликт в Иране, может подразумевать установление международного режима по отношению к Ормузскому проливу. Он предположил, что для того, чтобы Иран, Соединенные Штаты и Израиль смогли наконец договориться, им нужно будет пойти на компромисс.