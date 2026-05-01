Власти США пригрозили санкциями тем, кто платит Тегерану за проход через Ормуз

США грозят санкциями тем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив Власти США пригрозили санкциями тем, кто платит Тегерану за проход через Ормуз

Москва1 мая Вести.Американское управление по контролю за иностранными активами (OFAC) пригрозило санкциями тем, кто заплатит Ирану за прохождение Ормузского пролива, говорится в сообщении OFAC.

Иран ранее начал взимать плату за проход через Ормузский пролив.

Американское управление по контролю за иностранными активами отметило, что Тегеран может брать деньги за проход через пролив как цифровыми активами, так и фиатной валютой.

При этом американцам и контролируемым США иностранным организациям запрещены любые сделки с Ираном без согласия OFAC, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) признан террористическим, и любые сделки с ним запрещены.

Ведомство пригрозило санкциями против граждан США и других стран, если те будут проводить сделки с Ираном, также возможно уголовное преследование тех иностранцев, чьи платежи ведут к нарушению санкций американцами и финансовыми учреждениями США.

Несколько дней назад депутат иранского парламента Алаэддин Боруджерди сообщал, что Центральный банк Ирана открыл четыре валютных счета для взимания сборов за проход кораблей через Ормузский пролив. Счета открыты иранских риалах, юанях, долларах и евро, деньги будут зачисляться на счета КСИР.