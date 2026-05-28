США наложили санкции на управление Ирана по контролю за Ормузском проливом

США ввели санкции против иранского ведомства по контролю за Ормузским проливом США наложили санкции на управление Ирана по контролю за Ормузском проливом

Москва28 мая Вести.США внесли в санкционный список созданное Ираном управление по контролю судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина Соединенных Штатов​.

Как отмечается, "в список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц управления по контролю за иностранными активами добавлено следующее юридическое лицо: Управление пролива Персидского залива".

Ранее власти Исламской Республики учредили специальную структуру, призванную регулировать проход судов через Ормузский пролив.

Движение по ключевому водному пути нарушено с момента начала войны США и Ирана. В ответ на блокировку пролива Тегераном Вашингтон установил морскую блокаду иранских портов.

Ранее сообщалось, что стороны могут заключить меморандум о взаимопонимании, который подтолкнет Иран к разминированию Ормузского пролива и восстановлению судоходства в нем. США, в свою очередь, должны будут снять свою морскую блокаду.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио утверждал, что согласование мирной сделки с Исламской Республикой может занять еще несколько дней. Тем временем американские военные атаковали военный комплекс в Иране. Местное агентство Fars сообщило о трех взрывах, произошедших возле крупного портового города Бендер-Аббас на юге страны.