Москва28 маяВести.США внесли в санкционный список созданное Ираном управление по контролю судоходства в Ормузском проливе.
Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина Соединенных Штатов.
Как отмечается, "в список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц управления по контролю за иностранными активами добавлено следующее юридическое лицо: Управление пролива Персидского залива".
Ранее власти Исламской Республики учредили специальную структуру, призванную регулировать проход судов через Ормузский пролив.
Движение по ключевому водному пути нарушено с момента начала войны США и Ирана. В ответ на блокировку пролива Тегераном Вашингтон установил морскую блокаду иранских портов.
Ранее сообщалось, что стороны могут заключить меморандум о взаимопонимании, который подтолкнет Иран к разминированию Ормузского пролива и восстановлению судоходства в нем. США, в свою очередь, должны будут снять свою морскую блокаду.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио утверждал, что согласование мирной сделки с Исламской Республикой может занять еще несколько дней. Тем временем американские военные атаковали военный комплекс в Иране. Местное агентство Fars сообщило о трех взрывах, произошедших возле крупного портового города Бендер-Аббас на юге страны.