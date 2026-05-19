Москва19 мая Вести.Управление по контролю над иностранными активами Минфина США расширило санкции, введенные против Ирана. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства.

В ограничительные списки попали 28 организаций. В их числе есть как компании, зарегистрированные в Иране, так и резиденты Панамы, Маршалловых островов, Гонконга​​​ и Объединенных Арабских Эмиратов. Ряд организаций были внесены в ограничительный список, так как попали под вторичные санкции.

Также ограничения введены против 19 танкеров, предназначенных в основном для перевозки нефти или сжиженного газа. Под санкции также попали четыре физических лица.

Ранее президент США Дональд Трамп отложил новую атаку на Иран по просьбе стран Персидского залива. Однако глава Белого дома призвал военных быть в полной готовности.