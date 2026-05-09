США ввели рестрикции за содействие Ирану против 12 лиц и компаний

Москва9 мая Вести.Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него 12 физических и юридических лиц, которых Вашингтон считает причастными к закупкам оружия и технологий для нужд Иран.

Согласно заявлению американского ведомства, в список рестрикций вошли двое граждан Белоруссии — Мохаммадмахди Малеки и Мухамадали Толибов, а также зарегистрированная в Минске компания ООО "Армори Альянс". По версии Минфина США, она якобы связана с иранским Центром инноваций и технологического сотрудничества.

Под санкции также попал гражданин Китая Ли Гэньпин, которого американская сторона связывает с компанией Hitex Insulation Ningbo.

Кроме того, ограничения введены против ряда компаний из Гонконга — AE International Trade Co Limited, HK Hesin Industry Co Limited и Mustad Limited, а также материкового Китая — Meentropy Technology, The Earth Eye Co и Yushita Shanghai International Trade. В санкционный список вошла и компания Elite Energy FZCO из ОАЭ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжат ужесточать санкционное давление на Кубу, пока не добьются от нее реформ в политике и экономике.