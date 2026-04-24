Москва24 апр Вести.США заморозили криптовалютные активы на сумму в 344 миллиона долларов за якобы их связь с правительством Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

23 апреля компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, объявила о "поддержке правительства США в заморозке" 344 миллионов долларов на двух криптовалютных кошельках, которые Белый дом подозревает в причастности к финансовым операциям Ирана.

Работая с экспертами по блокчейн-аналитике, правительство США обнаружило доказательства материальной связи с иранским режимом, включая подтверждённые транзакции с иранскими биржами и серию транзакций, проведенных через промежуточные адреса, взаимодействующие с кошельками, связанными с Центральным банком Ирана утверждает собеседник издания

Ранее Министерство финансов США расширило санкции против Исламской Республики Иран. Под новые ограничения Вашингтона попали восемь иранских граждан, четыре юрлица и два самолета.