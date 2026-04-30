Бессент: США изъяли связанные с Ираном криптоактивы на сумму около $500 млн

Минфин США сообщил об изъятии почти $500 млн связанных с Ираном криптоактивов Бессент: США изъяли связанные с Ираном криптоактивы на сумму около $500 млн

Москва30 апр Вести.США изъяли связанные с Ираном криптоактивы на сумму около 500 миллионов долларов, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

С таким утверждением он выступил в интервью каналу Fox Business.

Нам удалось изъять криптоактивы примерно на 350 миллионов долларов, плюс еще около 100 миллионов долларов, которые мы недавно получили. Так что у нас уже почти полмиллиарда (изъятых активов – прим. ред.) сказал глава Минфина США

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США запустили программу "Экономическая ярость", направленную на оказание экономического давления на Иран.