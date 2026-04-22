Бессент: Минфин США продолжит максимальное экономическое давление на Иран

Москва22 апр Вести.Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что масштабное экономическое давление в отношении Ирана продолжится.

Соответствующую публикацию министр разместил в социальной сети Х.

Минфин США продолжит оказывать максимальное давление (на Иран) указывается в сообщении.

Руководитель ведомства добавил, что меры будут осуществляться в рамках кампании "Экономическая ярость".

Накануне Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкционные ограничения в отношении Тегерана.