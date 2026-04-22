Москва22 апрВести.Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что масштабное экономическое давление в отношении Ирана продолжится.
Соответствующую публикацию министр разместил в социальной сети Х.
Минфин США продолжит оказывать максимальное давление (на Иран)указывается в сообщении.
Руководитель ведомства добавил, что меры будут осуществляться в рамках кампании "Экономическая ярость".
Накануне Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкционные ограничения в отношении Тегерана.