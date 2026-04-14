Москва14 апрВести.Конфликт с Ираном может обеспечить американской экономике стабильность на срок до 50 лет. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент.
Он отметил, что не видит причин для беспокойства по поводу возможного ослабления доллара в результате американо-израильской военной операции.
Не знаю, как долго это продлится, но думаю, что мы оглянемся назад и скажем, что за 50, 100 или больше дней (конфликта – прим. ред.) мы получили 50 лет стабильностисказал глава финансового ведомства в интервью порталу Semafor
При этом министр признал, что достичь роста национальной экономики на 4% в условиях продолжения конфликта будет затруднительно.
В теории это возможно, хотя нам придется много наверстать … Но, как вы могли видеть на протяжении конфликта, доллар укрепляетсяотметил Бессент
Кроме того, он заявил, что в текущей ситуации Федеральной резервной системе (ФРС, аналог центробанка) целесообразно придерживаться выжидательной позиции в отношении изменения базовой процентной ставки.
В феврале 2026 года Бессент сказал, что США в рамках борьбы с властями Исламской Республики спровоцировали искусственный дефицит доллара в Иране, что спровоцировало падение местной валюты и протесты в стране.