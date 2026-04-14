Бессент: конфликт с Ираном может дать экономике США 50 лет стабильности

Москва14 апр Вести.Конфликт с Ираном может обеспечить американской экономике стабильность на срок до 50 лет. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент.

Он отметил, что не видит причин для беспокойства по поводу возможного ослабления доллара в результате американо-израильской военной операции.

Не знаю, как долго это продлится, но думаю, что мы оглянемся назад и скажем, что за 50, 100 или больше дней (конфликта – прим. ред.) мы получили 50 лет стабильности сказал глава финансового ведомства в интервью порталу Semafor

При этом министр признал, что достичь роста национальной экономики на 4% в условиях продолжения конфликта будет затруднительно.

В теории это возможно, хотя нам придется много наверстать … Но, как вы могли видеть на протяжении конфликта, доллар укрепляется отметил Бессент

Кроме того, он заявил, что в текущей ситуации Федеральной резервной системе (ФРС, аналог центробанка) целесообразно придерживаться выжидательной позиции в отношении изменения базовой процентной ставки.

В феврале 2026 года Бессент сказал, что США в рамках борьбы с властями Исламской Республики спровоцировали искусственный дефицит доллара в Иране, что спровоцировало падение местной валюты и протесты в стране.