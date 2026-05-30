Бессент: действия США в отношении Ирана оборонительные и не нарушают перемирие

Бессент заявил, что все действия США против Ирана являются оборонительными Бессент: действия США в отношении Ирана оборонительные и не нарушают перемирие

Москва30 мая Вести.Соединенные Штаты не нарушают режим прекращения огня с Ираном и все действия военных США носят лишь оборонительный характер. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в ходе выступления на Экономическом форуме имени Рональда Рейгана​​​.

Бессент подчеркнул, что американские военачальники уже не раз говорили об этом.

Все действия, которые мы предпринимаем с момента заключения перемирия, носят оборонительный характер сказал глава министерства финансов США

Бессент добавил, что в американском руководстве есть как свои "ястребы", так и сторонники более мягких решений. Он отметил, что в Иране тоже есть те, кто выступают за продолжение или стремится к урегулированию.

По словам главы американского минфина, заключение сделки с Тегераном является одним из сценариев. Но он не исключил возможности возврата к силовому давлению.

Президент [США Дональд] Трамп любит создавать себе максимально сильные рычаги давления отметил Бессент

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал Иран пойти на уступки и немедленно открыть Ормузский пролив. Президент США также потребовал от иранской республики отказаться от идеи иметь ядерное оружие. По словам Трампа, он примет окончательно решение по ситуации с Ираном в ближайшее время.

29 мая в Иране заявили об установлении бессрочного контроля над движением морского транспорта в акватории Ормузского пролива.