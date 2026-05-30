Москва30 маяВести.Соединенные Штаты не нарушают режим прекращения огня с Ираном и все действия военных США носят лишь оборонительный характер. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в ходе выступления на Экономическом форуме имени Рональда Рейгана.
Бессент подчеркнул, что американские военачальники уже не раз говорили об этом.
Все действия, которые мы предпринимаем с момента заключения перемирия, носят оборонительный характерсказал глава министерства финансов США
Бессент добавил, что в американском руководстве есть как свои "ястребы", так и сторонники более мягких решений. Он отметил, что в Иране тоже есть те, кто выступают за продолжение или стремится к урегулированию.
По словам главы американского минфина, заключение сделки с Тегераном является одним из сценариев. Но он не исключил возможности возврата к силовому давлению.
Президент [США Дональд] Трамп любит создавать себе максимально сильные рычаги давленияотметил Бессент
Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал Иран пойти на уступки и немедленно открыть Ормузский пролив. Президент США также потребовал от иранской республики отказаться от идеи иметь ядерное оружие. По словам Трампа, он примет окончательно решение по ситуации с Ираном в ближайшее время.
29 мая в Иране заявили об установлении бессрочного контроля над движением морского транспорта в акватории Ормузского пролива.