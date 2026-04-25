США пытаются найти способ выйти из конфликта с Ираном, считают в Тегеране Минобороны Ирана: США пытаются выбраться из "болота войны", сохранив лицо

Москва25 апр Вести.США пытаются выйти из конфликта с Ираном, сохранив лицо. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны исламской республики Реза Талаиник.

Он отметил, что Вашингтон понял бесперспективность прямого вооруженного противостояния с Исламской Республикой.

Сегодня наша военная мощь одерживает верх, так что враг ищет способа, сохранив лицо, выбраться из болота войны, в котором он завяз передает его слова агентство ISNA

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва готова способствовать выработке устойчивых договоренностей между Ираном и США.