Москва25 апрВести.США пытаются выйти из конфликта с Ираном, сохранив лицо. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны исламской республики Реза Талаиник.
Он отметил, что Вашингтон понял бесперспективность прямого вооруженного противостояния с Исламской Республикой.
Сегодня наша военная мощь одерживает верх, так что враг ищет способа, сохранив лицо, выбраться из болота войны, в котором он завязпередает его слова агентство ISNA
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва готова способствовать выработке устойчивых договоренностей между Ираном и США.