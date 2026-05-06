Представитель МИД Ирана Багаи: позиция на переговорах с США будет искренней

МИД Ирана обозначил позицию страны на возможных переговорах с США Представитель МИД Ирана Багаи: позиция на переговорах с США будет искренней

Москва6 мая Вести.Иран будет придерживаться искренней позиции для урегулирования конфликта на возможных переговорах с США. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Он отметил, что при обсуждении проблем требуется добросовестность, а также отказ от диктовок, обмана и принуждения.

Концепция переговоров требует, по крайней мере, искренней попытки вести переговоры с целью разрешения спора написал Багаи на своей странице в X

Ранее сообщалось, что администрация США считает, что находится на пороге заключения с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании. По данным портала Axios, Вашингтон ожидает от Тегерана ответа по ряду основных пунктов соглашения в течение 48 часов.

Война на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран.