Москва15 апрВести.Иран оставляет за собой право на ответ в случае нарушения перемирия со стороны США. Об этом официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил в разговоре с РИА Новости.
Он подчеркнул, что Тегеран соблюдает свои обязательства в рамках перемирия.
Пока мы соблюдаем свои обязательства в рамках режима прекращения огня, мы оставляем за собой право реагировать на любые нарушения со стороны США и других сторонсказал Багаи
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что объявленный 8 апреля двухнедельный режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном остается в силе, несмотря на безрезультатные переговоры в Пакистане, состоявшиеся 11 апреля.
При этом 13 апреля ВМС США приступили к блокаде иранских портов.
По информации Associated Press, следующий раунд переговоров представителей США и Ирана может состояться в четверг, 16 апреля.