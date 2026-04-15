МИД Ирана: Тегеран оставляет за собой право на ответ при нарушении перемирия

Москва15 апр Вести.Иран оставляет за собой право на ответ в случае нарушения перемирия со стороны США. Об этом официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Тегеран соблюдает свои обязательства в рамках перемирия.

Пока мы соблюдаем свои обязательства в рамках режима прекращения огня, мы оставляем за собой право реагировать на любые нарушения со стороны США и других сторон сказал Багаи

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что объявленный 8 апреля двухнедельный режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном остается в силе, несмотря на безрезультатные переговоры в Пакистане, состоявшиеся 11 апреля.

При этом 13 апреля ВМС США приступили к блокаде иранских портов.

По информации Associated Press, следующий раунд переговоров представителей США и Ирана может состояться в четверг, 16 апреля.