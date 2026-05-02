В Иране ждут от США ответа на предложение об окончательном прекращении огня

"Всегда будет недоверие к США": в Иране раскрыли, к чему готовы в ходе конфликта В Иране ждут от США ответа на предложение об окончательном прекращении огня

Москва2 мая Вести.Иран в ходе конфликта готов и к дипломатии, и к продолжению боевых действий. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, его слова распространил телеканал "Аль-Джазира".

Как сказал иранский министр, исламская республика готова к "обоим путям", чтобы обеспечить свои национальные интересы и безопасность.

В любом случае он (Иран. – Прим. ред.) всегда будет сохранять пессимизм и недоверие по отношению к Америке, а также свою честность на пути дипломатии заявил Гарибабади

Он напомнил, что Тегеран недавно представил Пакистану, который является посредником, план завершения военных действий. По словам иранского министра, теперь Соединенные Штаты должны сделать выбор, идти им по пути дипломатии или продолжить конфронтации.

Ранее постпредство Ирана при ООН заявило, что США нарушают свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на протяжении всех 56 лет.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.