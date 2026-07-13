Москва13 июлВести.Тегеран не прекращал контактировать с посредниками в диалоге между Ираном и США на фоне обострения отношений между ними. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
На брифинге он отметил, что Исламская Республика вела переговоры с Катаром, Оманом и Пакистаном в течение последних дней.
Эти контакты продолжаютсязаверил Багаи
Он также подчеркнул, что Иран не отказывается от дипломатического решения конфликта с США. Тегеран готов пойти на переговоры, когда того потребуют "интересы страны".
Ранее Багаи заявил, что Иран не будет соблюдать меморандум, пока США не вернутся к договоренностям. Он упомянул принцип "обязательство в обмен на обязательство".