МИД Ирана опроверг "запрос Тегерана" на переговоры с США на фоне эскалации

Иран на фоне эскалации не запрашивал проведение переговоров с США МИД Ирана опроверг "запрос Тегерана" на переговоры с США на фоне эскалации

Москва10 июл Вести.Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о запросе переговоров с США.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Эсмаил Багаи в эфире национального телевидения заявил, что Тегеран не обращался к Вашингтону с подобной инициативой.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Иран предложил продолжить мирные переговоры, и американская сторона согласилась на это.

От нас не было каких-либо запросов на переговоры с США. Однако, руководствуясь ответственным подходом, мы не стали отклонять запрос одного из региональных посредников, касающийся визита в Иран для обсуждения текущей ситуации пояснил Багаи

Ранее базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах новостной телеканал Al Hadath сообщил, что новый раунд технических переговоров между Ираном и США может пройти 12 июля в Пакистане.