Переговоры между представителями Ирана и США в Пакистане не запланированы

Багаи: встреча делегаций Ирана и США в Пакистане не запланирована Переговоры между представителями Ирана и США в Пакистане не запланированы

Москва25 апр Вести.Встреча между делегациями Ирана и США в Пакистане для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке не запланирована. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи в соцсети Х.

Он отметил, что делегация от Ирана прибыла в Исламабад с официальным визитом.

Министр иностранных дел [Ирана Аббас] Аракчи встретится с высокопоставленными пакистанскими чиновниками в рамках продолжающегося процесса посредничества и оказания хороших услуг в целях прекращения навязанной Америкой агрессивной войны и восстановления мира в нашем регионе. Встреча между Ираном и США не планируется. Замечания Ирана будут переданы Пакистану написал Багаи

При этом Иран получил новые предложения по переговорам с США. Их передал командующий вооруженными силами Пакистана Асим Мунир. Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что Иран готовит предложение для переговоров с США, чтобы удовлетворить требования Вашингтона.