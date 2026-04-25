МИД Ирана заявил о сомнениях в стремлении США к переговорам

Глава МИД Ирана усомнился в готовности США к диалогу МИД Ирана заявил о сомнениях в стремлении США к переговорам

Москва25 апр Вести.Иран пока не уверен в том, что США действительно готовы полностью перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Следует еще понаблюдать, чтобы выяснить, насколько США действительно готовы перейти к дипломатии сообщил глава МИД Ирана на своей странице в сети X

Аракчи также сообщил, что считает свой недавний визит в Исламабад плодотворным, и рассказал, что в ходе переговоров с руководством Пакистана обсуждал условия для устойчивого и постоянного прекращения агрессии в отношении Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что отменил поездку своих представителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан, решив, что США не будут тратить время на "разговоры ни о чем".

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что Уиткофф и Кушнер должны были отправиться в Исламабад 27 апреля, где к ним при необходимости мог присоединиться вице-президент США Джей Ди Вэнс. Тем временем 25 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пакистан для обсуждения с местными властями путей урегулирования конфликта между Вашингтоном и Тегераном.