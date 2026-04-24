Глава МИД Ирана Аракчи обсудит в Пакистане, Омане и РФ ситуацию в регионе

Аракчи посетит Россию, Пакистан и Оман Глава МИД Ирана Аракчи обсудит в Пакистане, Омане и РФ ситуацию в регионе

Москва24 апр Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе поездки в Пакистан, Оман и Россию намерен обсудить двусторонние вопросы и развитие ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

В публикации Аракчи назвал соседей на Ближнем Востоке приоритетом Тегерана.

Целью моих визитов является тесная координация с нашими партнерами по вопросам двустороннего значения и консультации о развитии ситуации в регионе говорится в сообщении иранского министра

Ранее агентство IRNA передавало, что глава внешнеполитического ведомства Ирана начнет серию международных визитов в пятницу, 24 апреля.