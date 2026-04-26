Аракчи вернулся в Пакистан после визита в Оман и готовится посетить Москву

Аракчи во второй раз посетил Пакистан за 2 дня Аракчи вернулся в Пакистан после визита в Оман и готовится посетить Москву

Москва26 апр Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи вновь прилетел в Пакистан. Глава внешнеполитического ведомства проведет ряд консультаций в Исламабаде, а затем отправится в Россию. Об этом пишет агентство Tasnim.

В Омане дипломат встречался с султаном Хейсамом бен Тареком Аль Саидом. Разговор состоялся в воскресенье, 26 апреля, после чего Аракчи направился в Пакистан.

Ожидается, что он проведет очередной раунд консультаций с пакистанскими властями по поводу последних региональных событий и передаст позицию Тегерана относительно прекращения огня в агрессивной войне США против Ирана говорится в публикации

Ранее сообщалось, что во время первого визита 25 апреля Аракчи не встречался в Пакистане с представителями США.