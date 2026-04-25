Аракчи покинул Пакистан, не встретившись с делегацией из США Делегация Ирана покинула Пакистан, не встретившись с представителями США

Москва25 апр Вести.Делегация Ирана во главе с министром иностранных дел республики Аббас Аракчи вылетела из Пакистана. Дипломат не встречался в Исламабаде с представителями США. Об этом пишет газета New York Post.

Журналистка издания Кейтлин Дорнбос заявила, что делегация Аракчи покинула Исламабад, не встретившись с американской делегацией или ее представителями.

Глава МИД Ирана прилетал в Пакистан для консультаций по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Уточняется, что дальше он намерен отправиться в Оман и Россию.