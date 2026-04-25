Al Jazeera: за последние сутки Пакистан вел переговоры с РФ по Ирану

Пакистан обсуждал с Россией решение ситуации в Иране Al Jazeera: за последние сутки Пакистан вел переговоры с РФ по Ирану

Москва25 апр Вести.За последние сутки дипломаты Пакистана общались не только с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, но и с представителями России. Об этом сообщает Al Jazeera.

Журналисты рассказали о визите Аракчи в Пакистан, подтвердив, что иранский дипломат присутствовал только на двусторонних встречах и не общался с американской делегацией, которая была в стране в то же время.

К этому добавились сведения о том, что Пакистан также связывался с Москвой на фоне консультаций с представителем Исламской Республики.

За последние 24 часа велись переговоры не только между пакистанцами и иранцами, но и между пакистанцами и русскими говорится в сообщении

Ранее стало известно, что после Пакистана глава МИД Ирана намерен посетить с рабочим визитом Оман и Россию.