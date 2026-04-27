Песков отметил важность встречи Путина и Аракчи на фоне обстановки вокруг Ирана Песков: важность предстоящей беседы Путина и Аракчи трудно переоценить

Москва27 апр Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на важность предстоящей встречи в понедельник, 27 апреля, российского лидера Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с учетом развития ситуации на Ближнем Востоке.

Состоится беседа [Путина и Аракчи], важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке сказал Песков

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже прилетел в Санкт-Петербург. Он заявил, что в ходе визита планирует обсудить "события, связанные с войной" и координацию усилий Тегерана и Москвы для решения кризиса.