Лавров, Ушаков и Костюков представят делегацию РФ на переговорах Путина и Аракчи

Лавров, Ушаков и Костюков присоединятся к переговорам Путина и Аракчи Лавров, Ушаков и Костюков представят делегацию РФ на переговорах Путина и Аракчи

Москва27 апр Вести.Журналист Александр Юнашев рассказал о составе российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге 27 апреля.

От нашей стороны на переговорах с Аббасом Аракчи будут глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава ГРУ Игорь Костюков написал Юнашев в своем Telegram-канале

По его словам, в ходе переговорах стороны обсудят дипломатические пути решения ближневосточного конфликта, контакты с США и вопросы безопасности.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже прилетел в Санкт-Петербург. Он заявил, что в ходе визита планирует обсудить "события, связанные с войной" и координацию усилий Тегерана и Москвы для выхода из кризиса.