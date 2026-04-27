Путин принял послание от верховного лидера Ирана Путин сообщил о получении сообщения от верховного лидера Ирана

Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Путин также отметил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Иранская делегация во главе с Аракчи прибыла в Санкт-Петербург России в понедельник, 27 апреля. Ранее иранский министр отметил, что в рамках визита намерен обсудить с российскими партнерами текущую обстановку в связи с конфликтом, в который вовлечены США и Израиль.

От России в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков. Иранскую сторону кроме Аракчи представляли заместитель главы МИД Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана.