Президент РФ встретился с министром иностранных дел Ирана

Путин встретился с Аракчи в Петербурге Президент РФ встретился с министром иностранных дел Ирана

Москва27 апр Вести.Российский лидер Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели двухчасовую встречу в Петербурге днем в понедельник.

Аракчи возглавляет иранскую делегацию, прибывшую с визитом в Россию. В нее также вошли посол Ирана в Москве Казем Джалали и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

Встреча Путина и Аракчи состоялась в Президентской библиотеке имени Ельцина, беседа длилась почти два часа.

С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков, глава российского МИД Сергей Лавров и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее Аракчи отмечал, что Иран и РФ регулярно проводят тесные консультации. Глава иранского МИД также благодарил Путина за поддержку страны.