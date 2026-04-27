Лавров: переговоры Путина и Аракчи были полезными

Лавров назвал полезными переговоры Путина и Аракчи Лавров: переговоры Путина и Аракчи были полезными

Москва27 апр Вести.Состоявшиеся в Петербурге переговоры президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи оказались полезными. Такую оценку встрече дал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Российско-иранские переговоры прошли в понедельник, 27 апреля.

Полезно сказал министр, отвечая на вопросы журналистов

Делегацию РФ на переговорах представляли Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков. От Ирана в Петербург прибыли Аракчи, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол страны в Москве Казем Джалали.

Аракчи, в частности, поблагодарил Путина за поддержку страны, президент России принял послание от верховного лидера Ирана.