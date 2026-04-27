Москва27 апрВести.Состоявшиеся в Петербурге переговоры президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи оказались полезными. Такую оценку встрече дал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Российско-иранские переговоры прошли в понедельник, 27 апреля.
Полезносказал министр, отвечая на вопросы журналистов
Делегацию РФ на переговорах представляли Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков. От Ирана в Петербург прибыли Аракчи, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол страны в Москве Казем Джалали.
Аракчи, в частности, поблагодарил Путина за поддержку страны, президент России принял послание от верховного лидера Ирана.