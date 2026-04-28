Москва28 апр Вести.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Россию за солидарность и поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности.

На своей странице в соцсети Х он написал, что последние события подтвердили глубину и прочность стратегического партнерства между странами.

Рад взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в то время, как регион терпит сильные перемены... По мере дальнейшего развития наших отношений мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку Россией дипломатической деятельности сказал Аракчи

К публикации министр иностранных дел Ирана добавил фото с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее стало известно, что 27 апреля российский лидер Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели двухчасовые переговоры в Петербурге. Аракчи является главой иранской делегации, которая прибыла с визитом в Россию. В нее также входят посол Ирана в Москве Казем Джалали и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.