Аракчи: Иран и Россия всегда тесно консультировались по многим вопросам

Аракчи сообщил, что Иран и РФ регулярно проводят тесные консультации Аракчи: Иран и Россия всегда тесно консультировались по многим вопросам

Москва27 апр Вести.Иран и РФ постоянно проводят двусторонние переговоры и активные консультации по широкому кругу вопросов. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Аракчи после прибытия в Россию.

Как вы видите, у нас с Россией всегда были тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно региональных, велись постоянные двусторонние переговоры сказал он в своем выступлении, которое транслировалось в Telegram-канале министра

Ранее Аракчи прибыл в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство IRNA. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, визит направлен на продвижение интересов страны в условиях внешних угроз.

До приезда в Россию Аракчи обсудил с султаном Омана Хейсамом бен Тариком и главой МИД Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди безопасность в Персидском и Оманском заливах и судоходство в Ормузском проливе. Ранее он провел переговоры с официальными лицами Пакистана, где изложил позицию Тегерана по ключевым параметрам возможного соглашения о прекращении конфликта и установлении мира на Ближнем Востоке.