Глава МИД Омана назвал плодотворной встречу с Аракчи по Ормузскому проливу

Глава МИД Омана рассказал о переговорах с Аракчи по Ормузскому проливу Глава МИД Омана назвал плодотворной встречу с Аракчи по Ормузскому проливу

Москва27 апр Вести.Переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи по Ормузскому проливу были плодотворными, заявил глава МИД султаната Омана Бадр аль-Бусаиди в соцсети Х.

Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла 26 апреля в Маскате.

Состоялась плодотворная дискуссия по Ормузскому проливу с … Аракчи​​​. Как прибрежные государства, мы осознаем нашу общую ответственность перед международным сообществом и неотложную гуманитарную необходимость дать возможность свободного передвижения морякам, удерживаемых слишком долго написал глава МИД Омана

25 апреля Аракчи вылетел из Исламабада, где должен был пройти следующий раунд переговоров представителей США и Ирана. Запланированная встреча отменилась, и иранский министр направился в Оман, а оттуда – снова в Пакистан.

В понедельник глава МИД Исламской Республики прибудет в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.