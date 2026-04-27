Москва27 апрВести.Переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи по Ормузскому проливу были плодотворными, заявил глава МИД султаната Омана Бадр аль-Бусаиди в соцсети Х.
Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла 26 апреля в Маскате.
Состоялась плодотворная дискуссия по Ормузскому проливу с … Аракчи. Как прибрежные государства, мы осознаем нашу общую ответственность перед международным сообществом и неотложную гуманитарную необходимость дать возможность свободного передвижения морякам, удерживаемых слишком долгонаписал глава МИД Омана
25 апреля Аракчи вылетел из Исламабада, где должен был пройти следующий раунд переговоров представителей США и Ирана. Запланированная встреча отменилась, и иранский министр направился в Оман, а оттуда – снова в Пакистан.
В понедельник глава МИД Исламской Республики прибудет в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.