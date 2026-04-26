МИД РФ подтвердил, что глава МИД Ирана будет в России с визитом в понедельник

МИД РФ подтвердил, что Аракчи в понедельник посетит РФ МИД РФ подтвердил, что глава МИД Ирана будет в России с визитом в понедельник

Москва26 апр Вести.Министерство иностранных дел России подтвердило, что в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи будет в РФ с визитом.

Ранее об этом сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. Дипломат добавил, что Аракчи рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подтверждаем визит в Россию Аракчи с целью проведения переговоров сказали в дипведомстве РФ РИА Новости

Ранее Аракчи на своей странице в соцсети X сообщал, что в ходе поездок в Пакистан, Оман, а также Россию намерен обсудить двустороннюю повестку и развитие ситуации на Ближнем Востоке.