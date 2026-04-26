Песков подтвердил, что Путин примет главу МИД Ирана в Москве Песков: Путин планирует принять в понедельник главу МИД Ирана

Москва26 апр Вести.В понедельник в Россию прибудет глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Его планирует принять президент России Владимир Путин.

Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Да. Можем подтвердить кратко ответил на вопрос об этой встрече Дмитрий Песков

Глава МИД Ирана начал международное турне с Пакистана. В Исламабаде Аббас Аракчи ожидал на переговоры представителей американской делегации Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Но президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил визит своих представителей в Пакистан, посчитав его нецелесообразным. Трамп заявил, что дальнейшие переговоры с Тегераном можно провести и по телефону.

В субботу Аракчи отправился в Оман, а в понедельник его ждут в Москве. Ранее глава иранской дипломатии отметил, что США не выполняют условия заключенного между Тегераном и Вашингтоном перемирия.