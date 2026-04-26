Mehr: глава МИД Ирана Аракчи повторно вылетит в Пакистан перед визитом в Россию

Иранские СМИ написали о новом визите Аракчи в Пакистан перед поездкой в РФ Mehr: глава МИД Ирана Аракчи повторно вылетит в Пакистан перед визитом в Россию

Москва26 апр Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи планирует после визита в Оман повторно посетить Пакистан, после чего отправится в Москву. Об этом сообщило иранское новостное агентство Mehr.

Уточняется, что глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики прибыл в столицу Омана Маскат вечером 25 апреля. Ранее он провел встречу с официальными лицами Пакистана, в рамках которой изложил позицию Тегерана по ключевым аспектам возможного соглашения о прекращении конфликта и установлении мира на Ближнем Востоке.

Согласно информации Mehr, некоторые участники делегации, сопровождавшие Аракчи в Исламабаде, вернулись в Иран для получения указаний по вопросам урегулирования конфликта. Предполагается, что эти дипломаты вновь вылетят в Пакистан и присоединятся к министру вечером 26 апреля.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит предложений по поводу урегулирования конфликта и не завершит переговорный процесс.

25 апреля американский лидер заявил о получении нового предложения от иранской стороны. По словам Трампа, это произошло после отмены поездки в Пакистан спецпредставителя главы Белого дома Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера.

Президент Соединенных Штатов добавил, что американские переговорщики могут проводить с Тегераном консультации по телефону, а представители Исламской Республики могут звонить в любое время.

Наряду с этим Трамп пригрозил Тегерану новыми авиаударами в случае срыва переговоров.

Очная встреча делегаций сторон конфликта должна была состояться в Исламабаде в понедельник, 27 апреля.