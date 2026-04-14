Лавров обсудил с Аракчи прошедшие 11 апреля ирано-американские переговоры Аракчи рассказал Лаврову детали прошедших 11 апреля переговоров Ирана и США

Москва14 апр Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщило внешнеполитическое ведомство Исламской Республики.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы, включая переговоры между Тегераном и Вашингтоном, которые прошли 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

Отмечается, что глава МИД Ирана рассказал Лаврову об опасных последствиях "провокационных действий США в Персидском заливе и Ормузском проливе для мира, региональной и международной безопасности".

Кроме того, министры подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних консультаций.

Добавляется, что Москва поддерживает настрой на поиск решений для устранения причин американо-иранского конфликта.

В разговоре с иранским коллегой Лавров подтвердил неизменную готовность России содействовать урегулированию кризиса в регионе.

Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Исламской Республики Иран и ее соседей подчеркнуто в комментарии министерства

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча представителей Вашингтона и Тегерана 11 апреля "прошла хорошо" и большинство вопросов было согласовано. За исключением вопросов, связанных с ядерной программой.

Однако уже 12 апреля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) по приказу американского лидера начало блокаду Ормузского пролива.

Согласно утверждению американской стороны, она коснется всех судов, следующих в иранские порты или из них.

По словам Трампа, любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады, будет немедленно уничтожен.

Журналист издания The Atlantic Араш Азизи ранее написал о возможном проведении нового раунда переговоров между США и Ираном в Исламабаде 16 апреля.