Москва14 апрВести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщило внешнеполитическое ведомство Исламской Республики.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы, включая переговоры между Тегераном и Вашингтоном, которые прошли 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде.
Отмечается, что глава МИД Ирана рассказал Лаврову об опасных последствиях "провокационных действий США в Персидском заливе и Ормузском проливе для мира, региональной и международной безопасности".
Кроме того, министры подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних консультаций.
Добавляется, что Москва поддерживает настрой на поиск решений для устранения причин американо-иранского конфликта.
В разговоре с иранским коллегой Лавров подтвердил неизменную готовность России содействовать урегулированию кризиса в регионе.
Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Исламской Республики Иран и ее соседейподчеркнуто в комментарии министерства
Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации.
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча представителей Вашингтона и Тегерана 11 апреля "прошла хорошо" и большинство вопросов было согласовано. За исключением вопросов, связанных с ядерной программой.
Однако уже 12 апреля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) по приказу американского лидера начало блокаду Ормузского пролива.
Согласно утверждению американской стороны, она коснется всех судов, следующих в иранские порты или из них.
По словам Трампа, любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады, будет немедленно уничтожен.
Журналист издания The Atlantic Араш Азизи ранее написал о возможном проведении нового раунда переговоров между США и Ираном в Исламабаде 16 апреля.