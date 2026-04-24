МИД: РФ готова содействовать достижению договоренностей между Ираном и США

МИД РФ подтвердил, что готов содействовать договоренностям Ирана и США МИД: РФ готова содействовать достижению договоренностей между Ираном и США

Москва24 апр Вести.Россия готова способствовать выработке устойчивых договоренностей между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом сообщили в российском МИД.

Глава ведомства Сергей Лавров в пятницу провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.

Подтверждена готовность России содействовать этим усилиям (Пакистана в урегулировании между США и Ираном - прим. ред.) говорится в сообщении на сайте министерства

В ходе беседы, посвященной ситуации в зоне Персидского залива, Лавров высоко оценил посредническую роль Исламабада в достижении договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Пакистан, Оман и Россию. В ходе визитов стороны обсудят двусторонние вопросы и развитие ситуации на Ближнем Востоке.