Москва24 апрВести.Россия готова способствовать выработке устойчивых договоренностей между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом сообщили в российском МИД.
Глава ведомства Сергей Лавров в пятницу провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.
Подтверждена готовность России содействовать этим усилиям (Пакистана в урегулировании между США и Ираном - прим. ред.)говорится в сообщении на сайте министерства
В ходе беседы, посвященной ситуации в зоне Персидского залива, Лавров высоко оценил посредническую роль Исламабада в достижении договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Пакистан, Оман и Россию. В ходе визитов стороны обсудят двусторонние вопросы и развитие ситуации на Ближнем Востоке.