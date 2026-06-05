Лавров: США не знают, как выйти из ситуации с конфликтом вокруг Ирана

Лавров: РФ поддерживает диалог, который худо-бедно идет между США и Ираном Лавров: США не знают, как выйти из ситуации с конфликтом вокруг Ирана

Москва5 июн Вести.Россия поддерживает диалог между США и Ираном, который, несмотря на трудности, продолжается. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

США из-за развязанного ими на Ближнем Востоке конфликта оказались в сложной ситуации и не могут найти выход из нее, отметил он в интервью газете "Известия". При этом ответственность за последствия агрессии в отношении Ирана лежит именно на Вашингтоне, обратил внимание глава внешнеполитического ведомства.

Конечно, отвечать прежде всего им, но мы всячески поддерживаем диалог, который худо-бедно между Вашингтоном и Тегераном идет, при посредничестве пакистанцев заявил Лавров

Министр добавил, что Саудовская Аравия и Египет также стремятся содействовать этому процессу.

Очень важно, чтобы этот диалог все-таки продолжался. И договоренность, которая будет достигнута, должна учитывать интересы Ирана и соседних с ним стран подчеркнул глава российского МИД

Москва, со своей стороны, готова способствовать продвижению переговоров между монархиями арабских стран и Ираном, продолжил Лавров, напомнив о обновленной Россией концепции безопасности в Персидском заливе.

Мы недавно ее обновили и разослали шести странам Совета арабских государств залива и в Тегеран. Будем стимулировать диалог. Конечно, для начала необходимо полностью исключить какие-либо военные методы в будущем пояснил министр

Лавров также обратил внимание на требования США к Ирану, включая отказ от ядерного оружия и открытие Ормузского пролива. Он напомнил, что до начала американо-израильских ударов по Ирану судоходство через пролив было свободным, а Исламская Республика соблюдала фетву верховного лидера страны (1989–2026 гг.) Али Хаменеи, которая запрещает разработку ядерного оружия.

МАГАТЭ регулярно подтверждала отсутствие признаков того, что иранская энергетическая ядерная программа переключается на военные нужды. Вся ядерная программа была под контролем МАГАТЭ констатировал глава российского внешнеполитического ведомства

Наряду с этим он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американцы "уничтожат Иран как цивилизацию".

Лавров отметил, что такая цель недостижима, и в Вашингтоне это осознают.

И не зря Соединенные Штаты явно, судя по их заявлениям, по их действиям, понимают и испытывают дискомфорт от этой ситуации, не знают, как из нее выйти указал министр

2 июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, и он не знает, чем они закончатся.