Лавров: РФ ожидает возобновления дипломатического процесса по Ирану

Москва21 апр Вести.Москва рассчитывает увидеть положительные новости об урегулировании ситуации вокруг Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с и. о. главы МИД Правительства национального единства Ливии Тахером аль-Бауром.

Лавров уточнил, что особое внимание в настоящий момент уделяется кризису в зоне Персидского залива, вызванному агрессией США и Израиля против Ирана. Россия и Ливия призывают к налаживанию дипломатической работы по урегулированию ситуации, добавил он.

Надеемся, что сведения, которые буквально в эти минуты поступают, будут положительными с точки зрения возобновления дипломатических усилий, потому что только так можно урегулировать имеющиеся разногласия при обеспечении интересов всех, подчеркну это, без исключения государств региона, включая дружественные нам арабские страны Залива добавил российский министр

Ранее стало известно, что второй раунд американо-иранских переговоров пройдет 22 апреля в Исламабаде.