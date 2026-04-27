IRNA сообщила о приземлении в Петербурге самолета с Аракчи на борту Министр иностранных дел Ирана Аракчи прибыл в Санкт-Петербург

Москва27 апр Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прилетел в Санкт-Петербург, сообщило агентство IRNA.

По данным агентства, глава иранского МИД прибыл в город для встречи президентом России Владимиром Путиным.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что визит Аракчи направлен на "продвижение интересов в условиях внешних угроз".

До этого глава иранской дипломатии обсудил с султаном Омана Омана Хейсамом бен Тариком и министром иностранных дел этой страны Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди вопросы безопасности Персидского и Оманского заливов, а также судоходства в Ормузском проливе.

Ранее у Аракчи состоялась встреча с официальными лицами Пакистана, в рамках которой он изложил позицию Тегерана по ключевым аспектам возможного соглашения о прекращении конфликта и установлении мира на Ближнем Востоке.