Аракчи заявил о нарушениях перемирия со стороны США Аракчи назвал блокаду портов и захват танкера нарушением перемирия

Москва21 апр Вести.США нарушили условия перемирия с Ираном, объявив блокаду и захватив коммерческое судно. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

На своей странице в социальной сети X он отреагировал на сообщения о захвате иранского танкера в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского американского командования ВС США.

Блокада иранских портов является актом войны и, следовательно, нарушением режима прекращения огня. Атака коммерческого судна и взятие его экипажа в заложники — это еще более серьезное нарушение написал Аракчи

Министр заявил, что Тегеран знает, как нейтрализовать ограничения со стороны США и противостоять давлению и угрозам.

Ранее Пентагон сообщил, что иранский танкер M/T Tifani был перехвачен в международных водах.