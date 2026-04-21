Москва21 апрВести.Военно-морские силы США провели перехват танкера Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского американского командования (INDOPACOM), сообщили в Пентагоне.
Уточняется, что перехват произошел в рамках пресечения сетей поставок в пользу Ирана, которые США считают нелегальными.
Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani без странового обозначения в зоне ответственности INDOPACOM без каких-либо инцидентовговорится в сообщении ведомства в соцсети X
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал морскую блокаду США равносильной военному преступлению.