США перехватили танкер в Индо-Тихоокеанском регионе Пентагон: проведен перехват танкера Tifani в Индо-Тихоокеанской зоне

Москва21 апр Вести.Военно-морские силы США провели перехват танкера Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского американского командования (INDOPACOM), сообщили в Пентагоне.

Уточняется, что перехват произошел в рамках пресечения сетей поставок в пользу Ирана, которые США считают нелегальными.

Сегодня ночью ВС США провели досмотр и перехват и поднялись на борт находящегося под санкциями танкера M/T Tifani без странового обозначения в зоне ответственности INDOPACOM без каких-либо инцидентов говорится в сообщении ведомства в соцсети X

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал морскую блокаду США равносильной военному преступлению.