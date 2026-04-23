Москва23 апр Вести.Американские военные перехватили по меньшей мере три нефтяных танкера, шедших под иранским флагом в водах азиатского региона, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли и службах безопасности.

По их информации, военные США перехватили "как минимум три танкера под иранским флагом в азиатских водах и перенаправили их с позиций у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки".

Отмечается, что одним из этих судов был супертанкер Deep Sea, частично загруженный сырой нефтью. Другой задержанный танкер – Sevin. На него было погружено примерно 650 тыс. баррелей нефти. Последний раз оба судна были замечены у берегов Малайзии на общедоступных транспондерах.

Помимо этого, был перехвачен танкер Dorena с 2 млн баррелей нефти. Его видели у южного побережья Индии три дня назад, указывает агентство.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады, направленной против судов, заходящих в иранские порты и выходящих из них.

Согласно сведениям Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), американские военные перехватили 29 связанных с Ираном коммерческих судов с начала блокады.

Иранская сторона называет эти действия США военным преступлением, нарушающим достигнутый при посредничестве Исламабада режим прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном.