CENTCOM: ВМС США заставили изменить курс десять судов, связанных с Ираном

Москва16 апр Вести.Военно-морские силы США с понедельника, 13 апреля, заставили десять судов, связанных с Ираном, изменить курс. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Как отмечается, для перехвата одного из кораблей американские силы использовали эсминец SS Spruance (DDG 111), который успешно перенаправил судно обратно в Иран.

На текущий момент количество развернутых судов достигло десяти. С момента установления блокады США в понедельник ни одному кораблю не удалось ее прорвать заявили в CENTCOM

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт накануне сообщила, что Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду Ирана, пока идут переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Между тем, согласно данным Marine Traffic, контейнеровоз вошел 15 апреля в иранский порт на острове Ларек, несмотря на блокаду со стороны Вашингтона. Судно под флагом Коморских островов 11 апреля вышло из индийского порта Нава-Шева.