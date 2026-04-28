Москва28 апр Вести.Действия Соединенных Штатов в рамках установленной Вашингтоном морской блокады Исламской Республики являются ничем иным, как пиратством. Такое мнение высказал постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, его слова приводит РИА Новости.

США ввели так называемую морскую блокаду и осуществляют незаконные действия, включая захват иранских коммерческих судов в международных водах и задержание их экипажей - действия, которые представляют собой пиратство и захват заложников сказал Иравани

Он подчеркнул, что действия США нарушают международное право и Устав ООН. Они незаконно захватывают суда, терроризируют экипажи кораблей и берут их в заложники, добавил Иравани.

США действуют как пираты и террористы, нацеливаясь на коммерческие суда посредством принуждения и запугивания отметил постпред Ирана

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтону не удалось достичь ни одной своей цели, и поэтому американцы хотят, чтобы Тегеран сел за стол переговоров. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, в котором глава Белого дома назвал себя "победителем войны с Ираном".